Tetikçi olduğunu itiraf eden Efe'nin ölümünde 4 sanığa 'ağırlaşmış yaralama'dan ceza

ADANA'daHamit Koç'un (33) öldürülmesi, ağabeyi Şahin Koç (49) ve kardeşi Musa Koç'un (31) yaralanmasına ilişkin bilgi sahibi olduğunu söyleyip, Koç ailesi ile irtibata geçen ve tetikçilerden biri olduğunu itiraf eden Efe Beytekin'in (20) 4 saat boyunca darbedilip, hastanede ölümüne ilişkin yargılanan 3'ü tutuklu 10 sanıktan 4'ü 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' ile 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 9 yıl 2 ay ile 19 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 3 sanık 'Suçluyu kayırma' suçundan ceza alırken, 3 sanık beraat etti.

Olay, 14 Kasım 2022'de saat 23.00 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Şehitler Bulvarı'ndaki bir tekel bayisinde meydana geldi. Hamit Koç, iş yerinde oturduğu sırada içeri giren İ.A. (19) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. İ.A., Burhan Arslan'ın (22) kullandığı motosikletle kaçtı. Şüpheliler yakalanıp tutuklanırken, cinayeti azmettirdiği iddia edilen Koç'un yeğeni Ali Kasar intihar etti. Hamit Koç'un öldürülmesi olayını duyan ağabeyi Şahin Koç ve kardeşi Musa Koç (31) da olay yerine giderken uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı. Hamit Koç'un öldürülmesi ve kardeşlerinin yaralanmasına ilişkin soruşturma sürerken, 22 Kasım 2022'de Efe Beytekin iddiaya göre Koç ailesinin yakınları ile görüşmek istedi. Bunun üzerine Koç ailesi, görüşmeyi kabul etti.

YARALAMA OLAYINA KATILDIĞINI ANLATTI Görüşmede Beytekin, yaralama olayına katıldığını ve akrabaları Ali Kasar ile Muhammet Koç'un kendisini azmettirdiğini itiraf edince yaklaşık 4 saat boyunca sopa, su hortumu, tekme ve yumruklarla dövüldü. Fenalaşınca çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Efe Beytekin, yaşamını yitirdi. Olaydan sonra yakalanan M.K. (19), Ahmet Serkan Ceylan (21), Şahin Koç (49), Musa Koç (31), Mert Palabıyık (20), Ayvaz Koç (44), Hacı Çetin (24), Mehmet Koç (54), Yunus Gezer (37) ve Mahmut Gökçe (40) hakkında Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Suçluyu kayırma' suçlarından açılan dava karara bağlandı.

'ÖLMEYİNCE PARA VERMEDİLER' Karar duruşmasına tutuklu sanıklar M.K., Şahin Koç, Mert Palabıyık ile bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. M.K., Ahmet Serkan Ceylan'ın telefonla kendisini arayarak, "Okuldan arkadaşımız Efe Beytekin, amcanın ölümüyle ilgili bir şeyler biliyor. Buraya bir gelsene. Hep beraber konuşalım" demesi üzerine belirtilen yere gittiğini söyledi. Beytekin'i alıp, kaldıkları evin müştemilatına götürdüklerini belirten M.K., "Efe'ye ne bildiğini sordum. O da 'Size sıkanlar içinde ben de vardım, Ali Kasar ve Muhammet Koç plan yaptılar, sizi öldürmemiz için bize para teklif ettiler ve siz ölmeyince de bize para vermediler' dedi. Amcam Hamit Koç'un nasıl öldürüldüğünü anlatmasını istediğim de 'Hamit Koç'u, İ. isimli şahıs motosikleti ile Ali Kasar'ın lastikçi dükkanının önüne götürdü. Burada yapılan plana göre Ali Kasar, kendi ailesinin, Koç ailesinin tüm erkeklerinin ölmesi halinde bana 100 bin lira vermeyi taahhüt etti. Öldüremediğim için parayı vermediler. 2 şahıs, Hamit Koç'u öldürmek için tekel bayine gitti. Ben ve diğer kişiler de uyuşturucu içtikten sonra Şahin Koç ve Musa Koç'a silahla ateş ettik' dedi. Polisi arayacağımı, bu anlattıkları polise de anlatmasını istedim. Bunun üzerine 'Size iyilik yaptım, siz bana kahpelik yapıyorsunuz, keşke sizi öldürseydim, o olayda adım geçmiyor, sakın beni polise vermeyin' diyerek küfretti. Bu sırada Ahmet Serkan Ceylan, ayağa kalkarak Efe'nin kafasına yumrukla vurmaya başladı, sonra da yerden aldığı sopayla vurdu. Sonra sopayı ben alıp, el ve ayaklarına vurdum. Sonra Mert Palabıyık sopayla vurdu. Fenalaşınca ambulans çağırdık" dedi.