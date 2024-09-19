Adanaspor Başkanı Asil Bostancı'dan 'Play-Off' iddiası

1'inci Lig ekiplerinden olan Adanaspor'da Kulüp Başkanı Asil Bostancı, “Bu takım küme düşmemeye oynamayacak, Play Off oynayacak” dedi.

Adanaspor Başkanı Asil Bostancı, transfer sürecinin yorucu geçtiğini dile getirdi. Takıma olan inancını da vurgulayan Bostancı, Adanaspor’un bu sezon Play-Off oynamasını beklediğini söyledi. Takıma inandığını ve umutlu olduğunu vurgulayan Bostancı, “Bu takım küme düşmemek için mücadele etmeyecek, bu takım Play-Off oynayacak. Taraftarın buna inanması lazım. Ben inanıyorum, taraftarın da inanacağını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bu daha da net görülecek. Hep beraber bekleyip göreceğiz” diye konuştu.