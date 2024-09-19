Kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Y.'ye yolun karşısına geçtiği sırada, Bekir Ö. yönetimindeki 01 RT 817 plakalı kamyonet çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İbrahim Y., sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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