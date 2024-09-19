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        Kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralandı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı İbrahim Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 22:04 Güncelleme: 19.09.2024 - 22:10
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        Kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralandı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı İbrahim Y. (37), ağır yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Y.'ye yolun karşısına geçtiği sırada, Bekir Ö. yönetimindeki 01 RT 817 plakalı kamyonet çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İbrahim Y., sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kamyonet sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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