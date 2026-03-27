Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları ile Sabancı Vakfı işbirliğinde organize edilen 25. Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, başladı.



Merkez Seyhan ilçesi İstasyon Meydanı Tren Garı Binası önünde Vali Mustafa Yavuz, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve vatandaşların yer aldığı Hollandalı Close Act Tiyatrosunun da katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleşti.



Ziyapaşa Bulvarı'nda devam edip tekrar bina önünde sona eren kortej sonrası tiyatro grubu gösteri sahneledi.



Yürüyüşün ardından festivalin resmi açılış töreni bir otelde yapıldı.



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, bir otelde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, çeyrek asırdır kesintisiz bir şekilde devam eden, ülkenin kültür ve sanat hayatında önemli bir yere sahip festivalin uluslararası ölçekte de saygın bir buluşma noktası haline geldiğini söyledi.



Adana'nın bu tür uluslararası buluşmalara ev sahipliği yapmasının kültür ve sanatla yükselen vizyonlarının ve uluslararası etkinliklerinin önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Mumcu, şunları söyledi:



"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçireceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonunda, kültür ve sanatı, kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Sayın Bakanı'mız öncülüğünde de sanatı destekleyen, sanatçıyı güçlendiren ve kültürel hayatı ülkemizin dört bir yanına yaygınlaştıran anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki sanat bir milletin ruhunu besler, şehirlerin kimliğini güçlendirir ve toplumsal hafızayı diri tutar."



Mumcu, festivalin bugünlere gelmesinde özellikle Devlet Tiyatroları ve Sabancı Vakfı'nın yıllardır büyük bir özveriyle katkı sunduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.



- "Güçlü bir kültür iklimi oluşturmuştur"



Adana Valisi Mustafa Yavuz da festivalin çeyrek asırdır perdelerini aralamasının sabır, inanç ve emekle örülmüş bir kültür yolculuğunun kökleştiğinin en güzel göstergesi olduğunu belirtti.



Festivalin yalnızca bir sanat etkinliği değil aynı zamanda güçlü bir kültür mirası olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları dile getirdi:



"Çukurova'nın bereketi yalnızca toprağında değil insanının ruhunda da yeşerir. Bu topraklar sözüyle iz bırakan, duygusuyla derinlik katan, sahnede hayat bulan nice sanat insanı yetiştirmiş, güçlü bir kültür iklimi oluşturmuştur. Bu festival, bu zenginliğin üzerine yükselmekte, dünyanın dört bir yanından gelen sanat topluluklarını aynı sahnede buluşturarak kültürler arasında zarif ve ince köprüler kurmaktadır. Her oyun başka bir dünyanın kapısını aralar, her sahne farklı bir duygunun izini taşır ve tüm bu renkler Adana'nın sıcak atmosferinde ortak bir anlamda buluşur."



- "İnsanı insana en güçlü şekilde aktaran bir ifade alanıdır"



Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da festivalin sahnelenen oyunların ötesinde kurduğu bağlar ve buluşturduğu kültürlerle Adana'yı uluslararası bir sanat merkezine dönüştürdüğünü, her yıl salonları dolduran binlerce sanatseverle tiyatronun sınır tanımaz gücünü ortaya koyduğunu söyledi.



Festivalin çok sesli bir sahneye dönüştüğünü ifade eden Karadağlı, "27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde başlayan bu anlamlı yolculuk bizlere bir kez daha hatırlatıyor ki tiyatro yalnızca bir sahne sanatı değil, insanı insana en güçlü şekilde aktaran bir ifade alanıdır." dedi.



Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan da festivalin Adana'nın kültürel kimliğini güçlendiren bir değer olduğunu söyledi.



Bu topraklarda filizlenen Sabancı Vakfı'nın 50 yıldır daha eşit ve daha sürdürülebilir bir toplumsal gelişim vizyonuyla çalıştığını ifade eden Safkan, şunları dile getirdi:



"Adana'mızda hayata geçirdiğimiz kültür merkezleri, tiyatro salonları başta olmak üzere çok geniş kitlelere ulaşmayı hedefledik. Binlerce insanın hayatına sanatla dokunmayı çok önemli buluyoruz. Merhum Sakıp Sabancı'nın sağlığında, öncülüğünde başlattığı festivalimiz çok özel bir yere sahip. 25 yıldır devam ediyor. Yerli ve yabancı olmak üzere birçok topluluk bir araya geldi. Bizim için festivalin Adana'yı sanatla anılan bir kente dönüştürmesi de ayrıca büyük bir gurur kaynağı."



Safkan, festivalin bugüne kadar 50'ye yakın ülkeden tiyatro topluluğunun 500'den fazla oyununa ev sahipliği yaptığını, bir milyona yakın seyirciyle buluştuğunu anlattı.



- "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü" Meral Çetinkaya'nın oldu



Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunan ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 2005 yılından bu yana verilen "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü" sahibini buldu. Ödülün bu seneki sahibi oyuncu Meral Çetinkaya oldu.



Çetinkaya, yaptığı açıklamada, Dünya Tiyatro Günü'nde böyle bir ödül almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, kendisini ödüle layık gören herkese teşekkür etti.



Festivalin uzun yıllar sürmesini dileyen Çetinkaya, "Devlet Tiyatroları ve Sabancı Vakfı çok önemli bir festivali gerçekleştirmiş ve devam ettiriyor. Umarım nice yıllara devam eder. Tiyatro birbirimizi kollayacağımız, kucaklayacağımız sanat. Sanat iyileştirir." dedi.



Hayatın bütün zorluklarına ve tatsızlıklarına sanatla şifa bularak bugün bu güzel anı yaşama imkanı bulduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Yaşasın tiyatro, yaşasın sanat. Gerçekten bu yaşımda bana böyle umut verdiniz." diye konuştu.



- 17 oyun sanatseverlerle buluşacak



Festivalde 11 Nisan'a kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve Antalya devlet tiyatroları ile özel tiyatrolar ve Gürcistan, İngiltere ve Rusya'nın tiyatro toplulukları oyunlarını sahneleyecek.



Ramazanoğlu Kültür Merkezi Sahnesi, Adana Burda AVM PGM Sahnesi, Çukurova Üniversitesi ve Merkez Park ile 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde sanatseverleri ağırlayacak olan festivalde 17 oyun, 6 atölye, 2 sergi ve 1 ortak üretim çalışması yer alacak.







