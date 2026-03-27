Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Adana'da başladı

Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Adana'da start aldı. Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kayıkhane Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona, 21 kulüpten 250 sporcu katıldı. Organizasyonun ilk gününde, 23 yaş altı gençler ve büyüklerin yer aldığı 24 eleme yarışı yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, AA muhabirine, Büyükler Türkiye Kupası'na 7 şehirden 21 takımın katıldığını söyledi. Sporculara başarılar dileyen Loğoğlu, yarın da devam edecek organizasyonun ödül töreninin pazar günü yapılacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.