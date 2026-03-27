        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 2 yıl hapis cezası

        Adana'da, internet üzerinden ikinci el cep telefonu satışı ilanıyla bir kişiyi 2 bin 500 lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 2 yıl hapis ve 2 bin 500 lira para cezası verildi.

        Giriş: 27.03.2026 - 18:12 Güncelleme:
        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık S.O. ve müşteki S.Y. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki S.Y'nin internet sitesinde ikinci el cep telefonu ilanını görüp tanıştığı sanık S.O'nun, kendi banka hesabına 2 bin 500 lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

        Savcı, müşteki kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın S.Y. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan hakkında soruşturmalar bulunduğunu ifade ederek S.O'nun "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.

        Müşteki S.Y. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanığı 2 yıl hapis ve 2 bin 500 lira para cezasına çarptırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

