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        Adanaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Kılıç oldu

        1'İNCİ Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Kılıç oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 18:00 Güncelleme: 25.09.2024 - 18:05
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        Adanaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Kılıç oldu
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        1'İNCİ Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Kılıç oldu.

        Ligde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan turuncu beyazlı takım, Manisa deplasmanında rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden teknik direktör Sol Bamba'nın ekibinde yer alan François Ciccolini ile yollarını ayırdı. Bu ayrılığın ardından teknik adam arayışına giren Adanaspor, kulüpte önceki dönemlerde de görev alan tecrübeli teknik direktör Kemal Kılıç ile anlaştı. Adanaspor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemal Kılıç'a başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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