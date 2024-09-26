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        Yolun karşısına geçerken el kaldırdığı otomobilin çarptığı yaya öldü

        ADANA'da yaya geçidinden yolun karşısına geçerken, durması için el kaldırdığı otomobilin çarptığı Elvan Özdemir, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 13:12 Güncelleme: 26.09.2024 - 13:15
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        Yolun karşısına geçerken el kaldırdığı otomobilin çarptığı yaya öldü
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        ADANA'da yaya geçidinden yolun karşısına geçerken, durması için el kaldırdığı otomobilin çarptığı Elvan Özdemir, hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza dün saat 19.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Kozan Yolu'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte yolda yürüyen Elvan Özdemir, yaya geçidine geldiği sırada yolun karşısına geçmek istedi. Özdemir, bu sırada hızla gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile durması için el kaldırdı. Bir taraftan da yürümeye devam eden Özdemir, otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Özdemir ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Özdemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, sürücü de gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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