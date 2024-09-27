Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Altın Koza'da Demet Akbağ ve Uğur Polat'a 'Onur Ödülü'

        ADANA'da bu yıl 31'incisi düzenlenen 'Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde sinema ve tiyatro oyuncuları Demet Akbağ ile Uğur Polat'a 'Onur Ödülü' verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 01:11 Güncelleme: 27.09.2024 - 01:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altın Koza'da Demet Akbağ ve Uğur Polat'a 'Onur Ödülü'
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da bu yıl 31'incisi düzenlenen 'Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde sinema ve tiyatro oyuncuları Demet Akbağ ile Uğur Polat'a 'Onur Ödülü' verildi.

        Kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleşen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Onur Ödülleri'nin sunuculuğunu ünlü oyuncu Ceyda Düvenci üstlendi. Bu sene Onur Ödülleri'ne ünlü oyuncular Demet Akbağ ile Uğur Polat layık görüldü. Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, her sene çıtayı daha yükselterek daha heyecanlı, daha konuşulan ve daha çok ünü yayılan bir festival gerçekleştirmenin belediye başkanı olarak onuru yaşadığını dile getirdi. Başkanlığa geldiğinden bu yana festivalin 6'ncısını gerçekleştirdiklerini aktaran Karalar, Altın Koza'yı Avrupa'da da konuşulur hale getirdiklerini ifade etti. Karalar'ın konuşmasının ardından Çukurova Symphonic Project ve Nazende Çoksesli Türk Müziği Korosu, Yeşilçam'ın ünlü şarkılarını yorumladı. Daha sonra ödül törenine geçildi. Uğur Polat, ödülünü Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyesi oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ'un elinden aldı. Oyuncu Demet Akbağ'a ise ödülü Başkan Karalar tarafından verildi.

        Ödülünü alan Akbağ, yakın arkadaşı Emel Müftüoğlu'nu sahneye davet etti. Müftüoğlu'nun ısrarı üzerine Akbağ, Ege türkülerinin unutulmaz sesi merhum Özay Gönlüm'ün taklidini yaptı. Akbağ, daha sonra Eray İnal’ın şefliğinde sahne alan Çukurova Symphonic Project ve Nazende Çoksesli Türk Müziği Korosu'nun seslendirdiği başrolünü paylaştığı 2003 yapımı 'Neredesin Firuze' filmi müziklerinden 'Ya evde yoksan' şarkısına eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Beşiktaş Hollanda'da kayıp!
        Beşiktaş Hollanda'da kayıp!
        'Rusya galip gelemeyecek'
        'Rusya galip gelemeyecek'
        Oğuzhan Genç yazdı: Cesaretin bedeli!
        Oğuzhan Genç yazdı: Cesaretin bedeli!
        Kadıköy'de 2 gollü zafer!
        Kadıköy'de 2 gollü zafer!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bir rüya görüyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bir rüya görüyor"
        Ahmet Selim Kul yazdı: Altın değerinde!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Altın değerinde!
        BM Genel Kurulu'nda konuştu
        BM Genel Kurulu'nda konuştu
        İbrahim Yıldız: Oyun kötü sonuç güzel
        İbrahim Yıldız: Oyun kötü sonuç güzel
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Narin Güran cinayetinde kan izinin kime ait olduğu ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kan izinin kime ait olduğu ortaya çıktı
        Lübnan'a saldırmaya devam edecek
        Lübnan'a saldırmaya devam edecek
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        Babası vefat etti
        Babası vefat etti
        "Canavar gibi..."
        "Canavar gibi..."
        "Türkler benim için özel"
        "Türkler benim için özel"
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar

        Benzer Haberler

        Adana'da günlük kiraya verilen evlerde denetim
        Adana'da günlük kiraya verilen evlerde denetim
        31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Onur Ödülleri" törenl...
        31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Onur Ödülleri" törenl...
        GÜNCELLEME- Adana'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        GÜNCELLEME- Adana'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Mersin'de yaşamını yitiren Prof. Dr. Erdal Baykan Adana'da son yolculuğuna...
        Mersin'de yaşamını yitiren Prof. Dr. Erdal Baykan Adana'da son yolculuğuna...
        Adana'da kamyonet yangını söndürüldü
        Adana'da kamyonet yangını söndürüldü
        Adana'da kansere "Umuda Koş" etkinliğiyle dikkat çekildi
        Adana'da kansere "Umuda Koş" etkinliğiyle dikkat çekildi