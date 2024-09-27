Adana'da6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün hakkında 17 kez ağırlaştırılmış müebbet, 45 kez müebbet, 850 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca cezalardan takdir indirimi hakkı kullanılmadı.

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