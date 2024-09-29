Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı; 4 günde hayatını kaybeden 3'üncü yaya oldu

ADANA’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Necla Karakuş (75), hayatını kaybetti. Karakuş, kentte son 4 günde trafik kazasında ölen üçüncü yaya oldu oldu.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı’nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Necla Karakuş’a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesi’ne götürülen Karakuş, yapılan tüm çabaya karşın kurtarılamadı.