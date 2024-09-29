Adanaspor - Çorum FK: 0-2
STAT:Yeni AdanaHAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Mehmet Kapluhan, Selahattin AltayADANASPOR: Korcan Çelikay- Donkor, Fatih Kurucuk, Bonke, Harun Alpsoy (Dk.
STAT:Yeni Adana
HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Mehmet Kapluhan, Selahattin Altay
ADANASPOR: Korcan Çelikay- Donkor, Fatih Kurucuk, Bonke, Harun Alpsoy (Dk. 74 Metehan Mollaoğlu), Turgay Gemicibaşı (Dk. 46 Dabo), Ferhat Katipoğlu (Dk. 54 Mehmet Feyzi Yıldırım), Fofana, Doğukan Emeksiz (Dk. 54 Yepie Yepie), Tapsoba (Dk. 43 Metehan Altunbaş), Ciss
ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay- Atila Turan (Dk. 46 Erkan Kaş), Landre, Toure, Ahmethan Köse (Dk. 67Kasongo), Ferhat Yazgan, Geraldo, Mehmet Dingil, Boudjemaa (Dk. 67 Atakan Akkaynak), Burak Süleyman (Dk. 83 Tunahan Ergül), Eren Karadağ (Dk. 74 Catic)
GOLLER: Dk. 19 Eren Karadağ, Dk. 27 (P) Ferhat Yazgan (Çorum FK)
SARI KARTLAR: Mustafa Kemal Kılıç, Fofana, Harun Alpsoy (Adanaspor), Ferhat Yazgan, Atila Turan, Boudjemaa (Çorum FK)
TFF 1’inci Lig’in 7’nci hafta karşılaşmasında Adanaspor, Çorum FK’ya 2-0 mağlup oldu.
19’uncu dakikada Çorum FK öne geçti. Atila’nın kullandığı taç atışında topu alan Eren’in sol çaprazdan attığı şutta meşin yuvarlak kaleci Korcan’ın yanından ağlara gitti: 0-1.
24’üncü dakikada Çorum FK penaltı kazandı. Çalımlarla çizgiye inen Geraldo, Fofana’nın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR kontrolünün ardından hakem Yasin Avcı, beyaz noktayı gösterdi.
27’nci dakikada Çorum FK farkı ikiye çıkardı. Penaltı vuruşunu kullanan Ferhat’ın şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.
Maçın ilk yarısı Çorum FK’nın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
55’inci dakikada sol kanattan atak geliştiren Adanaspor’da Mehmet Feyzi Yıldırım, topu ceza sahasına ortaladı. Altı pasta topu önünde bulan Metehan’ın şutunda savunma araya girdi ve meşin yuvarlak kornere gitti.
58’inci dakikada Adanaspor’da sağ çaprazda topla buluşan Dabo, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Kaleciyi önde gören Dabo’nun aşırtma şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
68’inci dakikada kontratağa çıkan Çorum FK’de sol kanatta topu kazanan Eren Karadağ, depar atarak çaprazdan ceza sahasına girdi. Karşı karşıya pozisyonda Eren’in şutunda top, kaleci Korcan’da kaldı.
Karşılaşma Çorum FK’nın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
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