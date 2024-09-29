Adanaspor - Çorum FK: 0-2

55’inci dakikada sol kanattan atak geliştiren Adanaspor’da Mehmet Feyzi Yıldırım, topu ceza sahasına ortaladı. Altı pasta topu önünde bulan Metehan’ın şutunda savunma araya girdi ve meşin yuvarlak kornere gitti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.