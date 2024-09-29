Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adanaspor - Çorum FK: 0-2

        STAT:Yeni AdanaHAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Mehmet Kapluhan, Selahattin AltayADANASPOR: Korcan Çelikay- Donkor, Fatih Kurucuk, Bonke, Harun Alpsoy (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 21:01 Güncelleme: 29.09.2024 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adanaspor - Çorum FK: 0-2
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:Yeni Adana

        HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Mehmet Kapluhan, Selahattin Altay

        ADANASPOR: Korcan Çelikay- Donkor, Fatih Kurucuk, Bonke, Harun Alpsoy (Dk. 74 Metehan Mollaoğlu), Turgay Gemicibaşı (Dk. 46 Dabo), Ferhat Katipoğlu (Dk. 54 Mehmet Feyzi Yıldırım), Fofana, Doğukan Emeksiz (Dk. 54 Yepie Yepie), Tapsoba (Dk. 43 Metehan Altunbaş), Ciss

        ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay- Atila Turan (Dk. 46 Erkan Kaş), Landre, Toure, Ahmethan Köse (Dk. 67Kasongo), Ferhat Yazgan, Geraldo, Mehmet Dingil, Boudjemaa (Dk. 67 Atakan Akkaynak), Burak Süleyman (Dk. 83 Tunahan Ergül), Eren Karadağ (Dk. 74 Catic)

        GOLLER: Dk. 19 Eren Karadağ, Dk. 27 (P) Ferhat Yazgan (Çorum FK)

        SARI KARTLAR: Mustafa Kemal Kılıç, Fofana, Harun Alpsoy (Adanaspor), Ferhat Yazgan, Atila Turan, Boudjemaa (Çorum FK)

        TFF 1’inci Lig’in 7’nci hafta karşılaşmasında Adanaspor, Çorum FK’ya 2-0 mağlup oldu.

        19’uncu dakikada Çorum FK öne geçti. Atila’nın kullandığı taç atışında topu alan Eren’in sol çaprazdan attığı şutta meşin yuvarlak kaleci Korcan’ın yanından ağlara gitti: 0-1.

        24’üncü dakikada Çorum FK penaltı kazandı. Çalımlarla çizgiye inen Geraldo, Fofana’nın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR kontrolünün ardından hakem Yasin Avcı, beyaz noktayı gösterdi.

        27’nci dakikada Çorum FK farkı ikiye çıkardı. Penaltı vuruşunu kullanan Ferhat’ın şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.

        Maçın ilk yarısı Çorum FK’nın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

        55’inci dakikada sol kanattan atak geliştiren Adanaspor’da Mehmet Feyzi Yıldırım, topu ceza sahasına ortaladı. Altı pasta topu önünde bulan Metehan’ın şutunda savunma araya girdi ve meşin yuvarlak kornere gitti.

        58’inci dakikada Adanaspor’da sağ çaprazda topla buluşan Dabo, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Kaleciyi önde gören Dabo’nun aşırtma şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

        68’inci dakikada kontratağa çıkan Çorum FK’de sol kanatta topu kazanan Eren Karadağ, depar atarak çaprazdan ceza sahasına girdi. Karşı karşıya pozisyonda Eren’in şutunda top, kaleci Korcan’da kaldı.

        Karşılaşma Çorum FK’nın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!
        Fenerbahçe hata yapmadı!
        Fenerbahçe hata yapmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BGM'de siftah!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BGM'de siftah!
        "Sporcularımız burada destan yazacak"
        "Sporcularımız burada destan yazacak"
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        İsrail Hizbullah'ın üst düzey 7 ismini öldürdü
        İsrail Hizbullah'ın üst düzey 7 ismini öldürdü
        2 ilde alevler yükseldi!
        2 ilde alevler yükseldi!
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı

        Benzer Haberler

        Eşi direksiyon sınavını geçemeyince görevli öğretmenin burnunu kırdı
        Eşi direksiyon sınavını geçemeyince görevli öğretmenin burnunu kırdı
        Adana'da direksiyon sınavını geçemeyen kadının eşi görevliyi darbetti
        Adana'da direksiyon sınavını geçemeyen kadının eşi görevliyi darbetti
        Adana'da darbedilen diş hekimi yaralandı
        Adana'da darbedilen diş hekimi yaralandı
        Mersin'den kalkan Bayraktar Akıncı TİHA, Adana'da selamlama turu yaptı
        Mersin'den kalkan Bayraktar Akıncı TİHA, Adana'da selamlama turu yaptı
        Adana'nın 2023 yılı vergi rekortmeni teknik direktör Vincenzo Montella oldu
        Adana'nın 2023 yılı vergi rekortmeni teknik direktör Vincenzo Montella oldu
        MHP Adana İl Başkanı Kanlı, Karaisalı'da ziyaretlerde bulundu
        MHP Adana İl Başkanı Kanlı, Karaisalı'da ziyaretlerde bulundu