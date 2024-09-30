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        İstismar şüphelisinin evini taşlayıp, duvarlarına sprey boyayla yazı yazdılar

        ADANA'da oto tamircisi M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 10:03 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:10
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        İstismar şüphelisinin evini taşlayıp, duvarlarına sprey boyayla yazı yazdılar
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        ADANA’da oto tamircisi M.M. (62), taşınma hazırlığı yapan kiracısının 8 yaşındaki erkek torunu E.B.’ye, iddiaya göre, cinsel istismarda bulundu. Mahalleli, linç girişiminde bulunduğu M.M.’nin evinin duvarlarına sprey boyayla yazılar yazıp, camlarını taşladı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan M.M., tutuklandı.

        Olay, 1 Eylül’de Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi’ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Taşınmak için hazırlık yapan anneannesi F.C.’nin yanına giden E.B., sokakta oynadığı sırada topu üst kattaki ev sahibi M.M.’nin balkonuna düştü. Balkona çıkan M.M., “Gel, topunu vereyim” diyerek E.B.’yi yanına çağırdı. M.M., iddiaya göre, E.B.’ye, cinsel istismarda bulunup, kimseye söylememesi için de tehdit etti. Durumu kimseyle paylaşamayan E.B., 8 Eylül’de olayı anneannesi ve babası O.B.’ye (36) anlattı.

        MAHALLELİ LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNDU

        Olayı öğrenen mahalleli, oto tamircisi M.M.’nin evini bastı. Kalabalık grup, sokağa çıkan M.M.’ye linç girişiminde bulundu. Polisin müdahalesiyle linç edilmekten kurtulan M.M. hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından E.B.’nin ailesinin şikayeti üzerine, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kimliği belirsiz kişiler, M.M.'nin evini taşlayıp, duvarlarına da sprey boyayla ‘çocuk tacizcisi’, ‘daha 8 yaşında’, ‘adalet sağlanacak’ gibi yazılar yazdı.

        ‘HAK ETTİĞİ CEZAYI ALSIN’

        Çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu anlatan baba O.B., “Biz, olayı sonradan öğrendik. Narin ve Sıla kızımıza üzülürken, bu olay başımıza geldi. Şimdi oğlum psikolojik tedavi görüyor. Eşi, kira nedeniyle anlaşmazlık yaşadığımızı söylüyormuş komşularına. Hak ettiği cezayı almasını istiyoruz” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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