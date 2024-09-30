Adanaspor Başkanı Bostancı, görevinden istifa etti

1’inci Lig ekiplerinden Adanaspor’da başkan Asil Bostancı, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Turuncu-beyazlı taraftarlar, dün Yeni Adana Stadyumu’nda 2-0’lık Çorum FK mağlubiyeti sonrası başkan Asil Bostancı’yı istifaya davet etti. Bostancı, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Onurla yürütmekte olduğum Adanaspor Başkanlığı görevimden sağlık ve ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak zorunda olduğumu üzülerek açıklıyorum. Başta taraftarlarımız olmak üzere tüm Adanaspor camiasına görev sürem boyunca bana sağladıkları destek ve gösterdikleri anlayış için sonsuz teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.