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        Adanaspor Başkanı Bostancı, görevinden istifa etti

        1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'da başkan Asil Bostancı, görevinden ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 17:16 Güncelleme: 30.09.2024 - 17:20
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        Adanaspor Başkanı Bostancı, görevinden istifa etti
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        1’inci Lig ekiplerinden Adanaspor’da başkan Asil Bostancı, görevinden ayrıldığını açıkladı.

        Turuncu-beyazlı taraftarlar, dün Yeni Adana Stadyumu’nda 2-0’lık Çorum FK mağlubiyeti sonrası başkan Asil Bostancı’yı istifaya davet etti. Bostancı, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Onurla yürütmekte olduğum Adanaspor Başkanlığı görevimden sağlık ve ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak zorunda olduğumu üzülerek açıklıyorum. Başta taraftarlarımız olmak üzere tüm Adanaspor camiasına görev sürem boyunca bana sağladıkları destek ve gösterdikleri anlayış için sonsuz teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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