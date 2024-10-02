Gurbetçi kadının bisikletindeki para dolu çantasını çaldı

ADANA'da motosikletli Halil Karataş (43), tatil için Hollanda'dan gelen Yasemin D.'nin bisiklet sepetinde olan ve içinde 3 bin avro, 2 bin lira ve cep telefonu bulunan bel çantasını çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüpheli tutuklandı.

Olay, 8 Eylül'de saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde meydana geldi. Halil Karataş, arkadaşının kullandığı motosikletle giderken kaldırımda bekleyen Liver Ü.'nün elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Motosiklettekiler hızla uzaklaşırken, Halil Karataş birkaç saat sonra bu kez Karacaoğlan Caddesi'nde eşiyle motosikletle evine dönen Hacı H.'nin elindeki cep telefonunu alıp, uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.