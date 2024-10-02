Çöp kamyonunun altında kalan kadın ağır yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 2046 Sokak'ta meydana geldi. Konteynerdeki çöpü aldıktan sonra hareket eden Ferhat D. yönetimindeki 01 DRK 63 plakalı çöp kamyonu, yolda yürüyen Gamze Bayram'a çarptı. Kamyonun üzerinden geçtiği kadına, çevredekiler müdahale etti. Sürücünün hemen durdurduğu kamyonun altından çıkarılan Gamze Bayram, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, şoför Ferhat D. gözaltına alındı.

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