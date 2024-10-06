Adana Demirspor - Samsunspor: 1-3
STAT:Yeni AdanaHAKEMLER: Alper Akarsu, Mehmet Kısal, Murat AltanADANA DEMİRSPOR: Vedat Karakuş - Arda Kurtulan, Gravillion, Semih Güler, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik (Dk.
STAT:Yeni Adana
HAKEMLER: Alper Akarsu, Mehmet Kısal, Murat Altan
ADANA DEMİRSPOR: Vedat Karakuş - Arda Kurtulan, Gravillion, Semih Güler, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik (Dk. 65 Aimbetov), Salih Karvazlı (Dk. 65 Fougeu), Tayfun Aydoğan, Ali Yavuz Kol (Dk. 76 Manev), Yusuf Barasi (Dk. 87 Shehu)
SAMSUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki Yavru (Dk. 64 Schindler), Satka, Drongelen, Bola, Holse (Dk. 86 Soner Aydoğdu), Bennasser (Dk. 71 Celil Yüksel), Ntcham, Muja (Dk. 86 Soner Gönül), Mouandilmadji, Emre Kılınç (Dk. 64 Dimata)
SARI KARTLAR: Salih Kavrazlı, Aimbetov, Abdulsamet Burak (Adana Demirspor), Satka, Zeki Yavru, Drongelen (Samsunspor)
GOLLER: Dk. 7 (Pen) Yusuf Barasi (Adana Demirspor), Dk. 58 Muja, Dk. 90+3 Dimata, Dk. 90+10 Soner Aydoğdu (Samsunspor)
SÜPER Lig’in 8’inci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Samsunspor’a 3-1 mağlup oldu.
1’inci dakikada Adana Demirspor'da Ali Yavuz, sol kanattan yapılan ortaya arka direkte voleyle vurdu, top üstten dışarıya gitti.
7’nci dakikada Adana Demirspor öne geçti. Yusuf Barasi, kazanılan penaltıda topun başına geçerken yaptığı vuruşta kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
10’uncu dakikada Samsunspor'da Bola, sol kanatta taç çizgisine yakın bölgeden topu yerden içeriye gönderdiirken savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.
28’inci dakikada Adana Demirspor'da Gravillon, ceza sahası önünden yaptığı vuruşta kaleci Okan topu kornere çeldi.
Maçın ilk yarısı ev sahibinin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
49’uncu dakikada Adana Demirspor'da Ali Yavuz, İzzet'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazdan kaleye vurdu, top az farkla yandan dışarıya gitti.
58’inci dakikada Samsunspor eşitliği sağladı. Sol kanattan kullanılan taç atışında Mouandilmadji topu kafayla ceza sahasına indirdi. Topla buluşan Muja'nın ceza sahası sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.
90+3’üncü dakikada Samsunspor öne geçti. Soner Aydoğdu sol kanattan köşe vuruşunu kullandı. Gelen ortaya iyi yükselen Dimata'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-2.
90+10’uncu dakikada Samsunspor, farkı 2’ye çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Soner'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.
Karşılaşmanın sonunda Samsunspor, Adana Demirspor’u 3-1 mağlup etti.
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