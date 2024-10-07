Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Caddede, yol kenarında el bombası bulundu

        ADANA'da caddede yol kenarında el bombası bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 16:58 Güncelleme: 07.10.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Caddede, yol kenarında el bombası bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA’da caddede yol kenarında el bombası bulundu. Bomba imha uzmanı tarafından alınan el bombası, incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına götürüldü.

        Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’nde caddede yürüyenler, yol kenarına atılmış ancak patlamamış el bombası gördü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, caddeyi ve ara sokakları trafiğe kapatıp, çevredekileri de bölgeden uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanı, el bombasını kontrollü bir şekilde alıp, polis aracına götürdü. El bombası incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        İstanbul'da otoyol kenarında kadına şiddet!
        İstanbul'da otoyol kenarında kadına şiddet!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Dolandırıcıların yeni tuzağı: "Evde tütün sararak para kazanın"
        Dolandırıcıların yeni tuzağı: "Evde tütün sararak para kazanın"
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"

        Benzer Haberler

        Öğrenciler, solar hücre projeleriyle bina ve seralardan elektrik üretilmesi...
        Öğrenciler, solar hücre projeleriyle bina ve seralardan elektrik üretilmesi...
        Adana'da yolda el bombası bulundu
        Adana'da yolda el bombası bulundu
        Adana, Mersin ve Osmaniye'de İsrail'in saldırıları protesto edildi
        Adana, Mersin ve Osmaniye'de İsrail'in saldırıları protesto edildi
        TEKNOFEST'te başarıyı üçüncü denemede elde ettiler
        TEKNOFEST'te başarıyı üçüncü denemede elde ettiler
        Azerbaycanlı gençlerden akran zorbalığına uğrayanlara anlık destek için "ak...
        Azerbaycanlı gençlerden akran zorbalığına uğrayanlara anlık destek için "ak...
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis