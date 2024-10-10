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        Adana'da beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü; kaza kamerada

        ADANA'da, kontrolden çıkarak beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Sıla Taşdelen (18), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 23:42 Güncelleme: 10.10.2024 - 23:45
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        Adana'da beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü; kaza kamerada
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        ADANA'da, kontrolden çıkarak beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Sıla Taşdelen (18), yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı. 

        Kaza, akşam saatlerinde Sarıçam İlim Yolu Bulvarı'nda meydana geldi. Sıla Taşdelen yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beton bariyere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sıla Taşdelen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Öte yandan, kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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