Sokak ortasında öldürülen Samet, son yolculuğuna uğurlandı

ADANA'da teyzesinin evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Samet Aslan (19), toprağa verildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. Samet Aslan, ziyaret ettiği teyzesinin evinden çıktıktan sonra aralarında husumet bulunan A.D. tarafından tabancayla vuruldu. Karnından, sırtından ve baldırından yaralanan Aslan, yere yığıldı, saldırgan ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Aslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aslan'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi A.D.'yi gözaltına aldı.