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        Sokak ortasında öldürülen Samet, son yolculuğuna uğurlandı

        ADANA'da teyzesinin evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Samet Aslan (19), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 15:36 Güncelleme: 22.10.2024 - 15:40
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        Sokak ortasında öldürülen Samet, son yolculuğuna uğurlandı
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        ADANA'da teyzesinin evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Samet Aslan (19), toprağa verildi.

        Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. Samet Aslan, ziyaret ettiği teyzesinin evinden çıktıktan sonra aralarında husumet bulunan A.D. tarafından tabancayla vuruldu. Karnından, sırtından ve baldırından yaralanan Aslan, yere yığıldı, saldırgan ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Aslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aslan'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi A.D.'yi gözaltına aldı.

        Adli Tıp Kurumu'nun morgunda otopsisi tamamlanan Samet Aslan'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınıp Kürkçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aslan'ın cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alan akrabası Mahmut Yüksel, bölgede sürekli bu tür olayların yaşandığını belirterek, “19 yaşındaki yeğenimiz silahla vurularak öldürüldü" diye konuştu.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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