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        Uykudaki annesi, babası ve anneannesini öldüren şüpheli tutuklandı (2)

        ÖLÜSAYISI 3'E YÜKSELDİ, CİNAYET ŞÜPHELİSİ OĞUL TUTUKLANDIAdana'nın Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Serdar Aydın'ın uykularında tabancayla başlarından vurduğu annesi Mintaha Aydın ile anneannesi Ülfet Köse'nin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesine alınan babası İlyas Aydın da hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 23:23 Güncelleme: 22.10.2024 - 23:23
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        Uykudaki annesi, babası ve anneannesini öldüren şüpheli tutuklandı (2)
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        ÖLÜSAYISI 3'E YÜKSELDİ, CİNAYET ŞÜPHELİSİ OĞUL TUTUKLANDI

        Adana'nın Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Serdar Aydın’ın uykularında tabancayla başlarından vurduğu annesi Mintaha Aydın ile anneannesi Ülfet Köse'nin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesine alınan babası İlyas Aydın da hayatını kaybetti. Ölü sayısının 3'e yükseldiği olayda cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen evin oğlu Serdar Aydın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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