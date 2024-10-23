Ağabeyinin intikamı için Samet'i öldüren şüpheli ile kuzeni tutuklandı

ADANA’da geçen yıl ağabeyini yaralayan Samet Aslan’ı (19), caddede tabancayla vurarak öldüren Ahmet Demirel (21) ile onu olay yerine götüren kuzeni Mehmet Demirel (19), tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde 23 Kasım 2023’te Samet Aslan, sokakta tartıştığı Ahmet Çaçan Demirel’i (35), tabancayla bacağından vurup, yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan Aslan, önceki ay denetimli serbestlikle tahliye edildi. Yaralanan Ahmet Çaçan Demirel’in kardeşi Ahmet Demirel, husumet duyduğu Aslan’ı intikam için takip etmeye başladı. Ahmet Demirel, 21 Ekim gecesi kuzeni Mehmet Demirel’in kullandığı motosikletle Samet Aslan’ın oturduğu sokağa gitti. Motosikletten inen Ahmet Demirel, caddede arkadaşlarıyla sohbet eden Aslan’a tabancayla kurşun yağdırdı. Karın, sırt ve baldırından yaralanan Samet Aslan yere yığıldı, saldırgan ise aynı motosikletle kaçtı.

KÜFRETTİĞİNİ İDDİA ETTİ Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürülen Aslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'nun morgunda otopsisi tamamlanan Samet Aslan, Kürkçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri saklandıkları adrese yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen Ahmet Demirel, ifadesinde, “Olay ani gelişti. Tartıştık, bana küfretti. Bu nedenle ateş ettim” dedi.