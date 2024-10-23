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        Ağabeyinin intikamı için Samet'i öldüren şüpheli ile kuzeni tutuklandı

        ADANA'da geçen yıl ağabeyini yaralayan Samet Aslan'ı (19), caddede tabancayla vurarak öldüren Ahmet Demirel (21) ile onu olay yerine götüren kuzeni Mehmet Demirel (19), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:45 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:50
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        Ağabeyinin intikamı için Samet'i öldüren şüpheli ile kuzeni tutuklandı
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        ADANA’da geçen yıl ağabeyini yaralayan Samet Aslan’ı (19), caddede tabancayla vurarak öldüren Ahmet Demirel (21) ile onu olay yerine götüren kuzeni Mehmet Demirel (19), tutuklandı.

        Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde 23 Kasım 2023’te Samet Aslan, sokakta tartıştığı Ahmet Çaçan Demirel’i (35), tabancayla bacağından vurup, yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan Aslan, önceki ay denetimli serbestlikle tahliye edildi. Yaralanan Ahmet Çaçan Demirel’in kardeşi Ahmet Demirel, husumet duyduğu Aslan’ı intikam için takip etmeye başladı. Ahmet Demirel, 21 Ekim gecesi kuzeni Mehmet Demirel’in kullandığı motosikletle Samet Aslan’ın oturduğu sokağa gitti. Motosikletten inen Ahmet Demirel, caddede arkadaşlarıyla sohbet eden Aslan’a tabancayla kurşun yağdırdı. Karın, sırt ve baldırından yaralanan Samet Aslan yere yığıldı, saldırgan ise aynı motosikletle kaçtı.

        KÜFRETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürülen Aslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'nun morgunda otopsisi tamamlanan Samet Aslan, Kürkçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri saklandıkları adrese yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen Ahmet Demirel, ifadesinde, “Olay ani gelişti. Tartıştık, bana küfretti. Bu nedenle ateş ettim” dedi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet ve kuzeni Mehmet Demirel, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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