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        Kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan genç, hayatını kaybetti

        ADANA'da kahvehanede otururken kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla başından vurulan Baran Cengiz (18), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 23:18 Güncelleme: 23.10.2024 - 23:20
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        Kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan genç, hayatını kaybetti
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        ADANA'da kahvehanede otururken kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla başından vurulan Baran Cengiz (18), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvehanede oturan Baran Cengiz, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın tabanca ile açtığı ateş sonucu başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Cengiz, yere yığıldı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, Cengiz ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Cengiz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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