Tacizden yangılanan müdüre 4 taksitle para cezası

ADANA'nın Kozan ilçesinde usta öğretici K.E. (37) isimli kadını cep telefonuyla mesaj göndererek taciz ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmenevi müdürü İrfan S., 4 taksitle ödenmek üzere 2 bin 240 lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Halk eğitim merkezinde usta öğretici olarak çalışan evli ve 3 çocuk annesi K.E., öğretmenevi müdürü İrfan S.'nin kendisine 'Yalnızlığını belli etme, ben de yalnızım çıkar gelirim' şeklindeki mesajlar ve sosyal medyada eşiyle paylaştığı fotoğrafın altına 'Seni eşinle görmeye dayanamıyorum' diye yorumlar gönderdiği gerekçesiyle 25 Ekim 2023'te şikayetçi oldu. Gözaltın alınan İrfan S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Müdür hakkında 'Mesaj yoluyla taciz' suçlamasıyla 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bu süreçte İrfan S., soruşturma tamamlanana kadar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevden uzaklaştırıldı. Mahkeme, tacizin haberleşme araçlarına kullanarak yapıldığından dolayı önce 135 gün adli para cezasına daha sonra da sanığın sabıkasız olmasından dolayı cezanın 112 güne düşürülmesine ve her gün için 20 liradan toplamda 2 bin 240 lira para cezasını 4 taksitle ödemesine karar verdi. Mahkeme daha sonra da hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Karara tepki gösteren K.E., müdürün daha ağır bir ceza almasını beklediğini söyledi.