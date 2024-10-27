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        Adana'da belediyenin parka yerleştirdiği logodaki kalp çalındı

        ADANA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Yüreğir Belediyesi'nin bir parkta yer alan logosundaki kalbi çaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 16:09 Güncelleme: 27.10.2024 - 16:15
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        Adana'da belediyenin parka yerleştirdiği logodaki kalp çalındı
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        ADANA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Yüreğir Belediyesi'nin bir parkta yer alan logosundaki kalbi çaldı. Belediye Başkanı Ali Demirçalı, sembolü alan kişinin geri getirmesi için sosyal medyadan çağrı yaptı.

        Olay, dün gece saatlerinde Yüreğir ilçesindeki Serinevler Parkı'nda meydana geldi. Belediyeye ait Yüreğir yazılı logonun ortasına 'E' harfi yerine yerleştirilen kalp, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Kalbin yerinde olmadığını görenler, cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Belediye Başkanı Ali Demirçalı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbimizi kim aldıysa getirsin arkadaşlar. Benim kalbim zaten sizin” dedi. Olayı kimin gerçekleştirdiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Öte yandan, önceki senelerde de Büyükşehir Belediyesi'nin Adana logosundaki kalp iki defa çalınmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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