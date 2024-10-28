Adana 5.0 büyüklüğündeki depremle sallandı (2)

6SAATTE 20 ARTÇI DEPREM

Adana'nın Kozan ilçesi merkezli Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğündeki depremin ardındın 6 saatte en büyüğü 3.3 büyüklüğünde 20 artçı sarsıntı meydana geldi. AFAD ve belediye ekiplerinin saha çalışmaları sürerken Kozan ilçesindeki bazı köylerde depremden sonra uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.

VALİ KÖŞGER: ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla son durum hakkında bilgi paylaştı. Yıkılan herhangi bir yapının olmadığını belirten Vali Köşger, "Bazı köy evlerinde sıva çatlakları şeklinde hasarlar oluşmuş olup, tespit çalışmaları devam etmektedir. 5 kırsal mahallede yaşanan enerji kesintisi giderilmeye çalışılmakta olup TAMP kapsamında AFAD ekipleri ve akredite STK’larca saha çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Tüm Adanalı hemşerilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi.