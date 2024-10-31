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        Uyuşturucu hapları masanın altına bantla yapıştırıp gizlemiş

        ADANA'da Yusuf E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 10:22 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:25
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        Uyuşturucu hapları masanın altına bantla yapıştırıp gizlemiş
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        ADANA'da Yusuf E.'nin (41) tekstil atölyesine yapılan baskında 2 ruhsatsız tabanca, otomatik av tüfeği ile masanın altına bantla yapıştırılmış 32 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sorgusunda uzun süredir iş yerine gitmediğini söyleyen Yusuf E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Karacaoğlan Caddesi'nde Kocavezir İş Merkezi'ndeki tekstil atölyesinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine, Yusuf E.'nin iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, masanın çekmecesinde ruhsatsız 2 tabanca, 2 şarjör ile 13 mermi, altında ise otomatik av tüfeği ele geçirildi. Çekmecelerin çıkarıldığı masanın altına bantla yapıştırılmış halde 32 uyuşturucu hap ile hassas terazi de bulunurken, Yusuf E. ise gözaltına alındı.

        5 Ocak Polis Merkezi’ne götürülen Yusuf E.'nin 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu bildirildi. Yusuf E., sorgusunda, uyuşturucu ve silahların kendisine ait olmadığını, uzun süredir iş yerine gitmediğini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf E., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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