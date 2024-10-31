Uyuşturucu hapları masanın altına bantla yapıştırıp gizlemiş

ADANA'da Yusuf E.'nin (41) tekstil atölyesine yapılan baskında 2 ruhsatsız tabanca, otomatik av tüfeği ile masanın altına bantla yapıştırılmış 32 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sorgusunda uzun süredir iş yerine gitmediğini söyleyen Yusuf E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Karacaoğlan Caddesi'nde Kocavezir İş Merkezi'ndeki tekstil atölyesinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine, Yusuf E.'nin iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, masanın çekmecesinde ruhsatsız 2 tabanca, 2 şarjör ile 13 mermi, altında ise otomatik av tüfeği ele geçirildi. Çekmecelerin çıkarıldığı masanın altına bantla yapıştırılmış halde 32 uyuşturucu hap ile hassas terazi de bulunurken, Yusuf E. ise gözaltına alındı.