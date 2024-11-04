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        Motosiklet sürücüsüyle tartışan kadın sürücü, görüntüsünü çekene de hakaret etti

        ADANA'da trafikte motosiklet sürücüsü ile tartışan otomobil sürücüsü kadın, bu sırada cep telefonu ile görüntüsünü çeken kişiye de hakaretlerde bulunup, bölgeden uzaklaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 03:52 Güncelleme: 04.11.2024 - 03:55
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        Motosiklet sürücüsüyle tartışan kadın sürücü, görüntüsünü çekene de hakaret etti
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        ADANA'da trafikte motosiklet sürücüsü ile tartışan otomobil sürücüsü kadın, bu sırada cep telefonu ile görüntüsünü çeken kişiye de hakaretlerde bulunup, bölgeden uzaklaştı.

        Olay, dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte seyir halindeyken motosiklet sürücüsü ile otomobilin kadın sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Yol verme tartışmasında kadın sürücü hakaretlerde bulundu. Bu sırada motosiklet sürücüsünün arkadaşı olduğu tahmin edilen bir kişi yaşanan tartışmayı cep telefonu ile kaydetti. Cep telefonu ile görüntüsünün çekildiğini fark eden kadın sürücü, izinsiz çekim yapıldığını belirterek bu kişiye de hakaretlerde bulundu. Taraflar daha sora bölgeden uzaklaştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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