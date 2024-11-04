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        Alevlerin sardığı evde mahsur kalan 1'i bebek, 4 kişi kurtarıldı

        ADANA'da 3 katlı müstakil evde çıkan yangında mahsur kalan 1'i bebek 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 13:48 Güncelleme: 04.11.2024 - 13:55
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        Alevlerin sardığı evde mahsur kalan 1'i bebek, 4 kişi kurtarıldı
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        ADANA’da 3 katlı müstakil evde çıkan yangında mahsur kalan 1’i bebek 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde Kara P.’nin üç katlı müstakil evinde, saat 08.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı evde 1’i bebek, 4 kişi mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri ve mahalleli tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından dumandan etkilenen 4 kişi ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekipler, yan binaya da sıçrayan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında, evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, garajdaki otomobil de demir yığınına döndü.

        Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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