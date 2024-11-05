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        Dolandırıcılık şüphelisi iş insanı, el sallayarak adliyeye gitti

        ADANA'daiş insanı Yunus G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 12:31 Güncelleme: 05.11.2024 - 12:35
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        Dolandırıcılık şüphelisi iş insanı, el sallayarak adliyeye gitti
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        ADANA'daiş insanı Yunus G., dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Yunus G. gazetecilere, "Susma hakkımı kullanabilir miyim?" diyerek el salladı.

        Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana'da özel bir okulun kurucusu olan iş insanı Yunus G.'yi adresine yapılan baskınla gözaltına aldı. Yüzüncü Yıl Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan Yunus G., sağlık kontrolünden geçirilmek için adli tıp birimine götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından polis aracına götürülen Yunus G., hakkındaki dolandırıcılık iddialarına ilişkin gazetecilere, "Susma hakkımı kullanabilir miyim? Sizi öpüyorum. Hadi görüşürüz çocuklar, Allah'a emanet olun" diyerek el salladı. Yunus G. daha sonra adliyeye sevk edildi.

        Yunus G.'nin, sahte vekaletname düzenleyerek eşi Arzu G. ile müşterek tapuya sahip oldukları evi sattığı iddia edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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