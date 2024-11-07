Daha önce birlikte yaşadığı kadını, barışmayınca av tüfeği ile vurdu (2)

Adana'nın Kozan ilçesinde daha önce dini nikahla birlikte yaşadığı Ayşe B.'yi barışma teklifini kabul etmeyince av tüfeği ile vurup, kaçan Ali A. saklandığı adreste polis tarafından yakalandı. Ali A., işlemleri için emniyete götürüldü.

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