Vinç operatörünün öldüğü şantiyede inceleme; ray ve ağırlıklar uygun sabitlenmemiş

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ekibi, kule vincin devrildiği, operatör Bülent Temli'nin (37) öldüğü toplu konut inşaatı şantiyesinde inceleme yaptı. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Kerem Şahin, "Sahada, rayların yere bağlantısının yapılmadığı, ağırlıkların uygun sabitlenmediği gibi kurulumu doğrudan etkileyen ve kule vincin devrilmesine zemin hazırlayan hatalarla karşılaşılmıştır" dedi. Şahin, benzer kazaların önüne geçilmesi için denetimlerin kamu kurum, kuruluşları ve meslek odaları tarafından düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

TMMOB Adana İKK Sekreteri Kerem Şahin, grup adına yaptığı açıklamada, incelemelerinde tespit ettikleri sorunları anlatarak, "İlk belirlemelere göre kazanın, yük kaldırma esnasında yükün bir yere takılması ve zorlama sonucunda bağlantı elemanı olarak kullanılan zincirin kopmasıyla birlikte, yükleme durumunda olan kule vinç kolunun boşa düşmesi sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir. Yine sahada yapılan incelemelerde rayların yere bağlantısının yapılmadığı, ağırlıkların uygun sabitlenmediği gibi kurulumu doğrudan etkileyen ve kule vincin devrilmesine zemin hazırlayan hatalarla karşılaşılmıştır” diye konuştu.

3 AYDA 2'NCİ KAZA

Aynı şantiyede 3 ay önce de kule vinç devrilmesi sonucu 1 işçinin hayatını kaybettiğini açıklayan Şahin, "Bu olay bile başlı başına iş kazalarına ilişkin alınmayan önlemlerin, umursamazlığın bir göstergesidir. İşte tam bu nedenle bunlara iş kazası değil, iş cinayeti diyoruz. Bu şantiyede, 3 ay önce olduğu gibi, yine 21 Eylül 2024 tarihinde 2 işçimizin hayatını kaybettiği Yüreğir'de olduğu gibi şimdi de göz göre göre gelen bir iş cinayeti işlendiği açıktır" dedi.

ÖMRÜ DOLAN KULE VİNÇLER

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminden sonra yoğun inşaat çalışmaları sürerken, aslında çalışma ömrü dolmuş olan çok sayıda kule vincin de ülkenin değişik yerlerindeki şantiyelerde kullanıldığının görüldüğüne değinen Şahin, "Bu durum çelik yapılar ve ekipmanların zamana bağlı yıpranmasından kaynaklanan tehlikeleri daha da artırmaktadır. Vinç firmaları, yeterli eğitimin verilmediği personellerle, işleri hızlı ve ucuz şekilde yapmak amacıyla, yeterli denetim ve yeterli planlamalar yapılmadan çalışmalar yapabilmektedir. Dolayısıyla vinçlerin kurulum, çalışma, söküm, depolama ve taşıma aşamalarının hepsinde tehlikeler artmaktadır" ifadelerini kullandı.