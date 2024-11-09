Taksi durağında 'müşteri sırası' kavgası; 3 yaralı

ADANA'da taksi durağında 'müşteri sırası' nedeniyle çıkan tartışmada taksi şoförü Yusuf O. (67), pompalı tüfekle diğer şoför İbrahim O. (37) ile 2 akrabasını vurdu. 3 kişi yaralanırken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 7 Kasım'da saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. Taksi durağındaki şoförler Yusuf O. ile İbrahim O. arasında 'müşteri sırası' anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların yakınları da durağa gelince tartışma, kavgaya dönüştü. Yusuf O., pompalı tüfekle İbrahim O. ile kuzeni Metin O.'yu (35) vurarak yaraladı. Yusuf O. daha sonra kaçan diğer kuzen Mustafa O.'yu da (29) caddede bacağından vurdu. Yusuf O. arkadaşı Kafer G.'nin kamyonetine binip, kaçarken; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.