Trafikte kuzeni tarafından öldürüldü

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde galerici E.I. (30), borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu aynı işi yapan kuzeni Hakan Işık'ı (45) trafikte tabancayla vurarak öldürdü. Polis, olayın ardından kaçan E.I.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 08.30 sıralarında ilçenin Hürriyet Mahallesi Şehit Osman Tatar Caddesi'nde meydana geldi. Galerici E.I. otomobiliyle giderken kavşakta, borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu, aynı mesleği yapan kuzeni Hakan Işık'ın kullandığı otomobili gördü. Otomobilden inip, belinden çıkardığı tabancayla kuzenine defalarca ateş eden E.I. daha sonra koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Hakan Işık, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hakan Işık'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.