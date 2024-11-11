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        Trafikte kuzeni tarafından öldürüldü

        ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde galerici E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 12:47 Güncelleme: 11.11.2024 - 12:50
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        Trafikte kuzeni tarafından öldürüldü
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        ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde galerici E.I. (30), borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu aynı işi yapan kuzeni Hakan Işık'ı (45) trafikte tabancayla vurarak öldürdü. Polis, olayın ardından kaçan E.I.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, saat 08.30 sıralarında ilçenin Hürriyet Mahallesi Şehit Osman Tatar Caddesi'nde meydana geldi. Galerici E.I. otomobiliyle giderken kavşakta, borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu, aynı mesleği yapan kuzeni Hakan Işık'ın kullandığı otomobili gördü. Otomobilden inip, belinden çıkardığı tabancayla kuzenine defalarca ateş eden E.I. daha sonra koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Hakan Işık, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hakan Işık'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

        Polis ekipleri, E.I.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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