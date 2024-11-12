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        Kayganlaşan yolda peş peşe 3 kaza

        ADANA'da mazot döküldüğü için kayganlaşan yolda ilerlerken devrilen motosikletin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 12:48 Güncelleme: 12.11.2024 - 12:50
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        Kayganlaşan yolda peş peşe 3 kaza
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        ADANA'da mazot döküldüğü için kayganlaşan yolda ilerlerken devrilen motosikletin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı. Aynı yolda 2 trafik kazası daha meydana geldi. Art arda yaşanan 3 trafik kazası, motosiklet kamerasına yansıdı.

        Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mithat Özsan Bulvarı’nda meydana geldi. Ömer Kocaman’ın idaresindeki 31 AJU 908 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yaparken, yola dökülen mazot nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kocaman, koruyucu ekipmanları sayesinde yara almadı. Bu sırada kavşağa giren belediyeye ait çöp kamyonuyla dönüş alan bir otomobil kayarak çarpıştı. Kısa süre sonra, üzerinde iki kişinin yolculuk yaptığı motosiklet kayarak devrildi. Motosikletteki kişiler de kazayı sıyrıklarla atlattı. Art arda meydana gelen 3 trafik kazası, Kocaman’ın kullandığı motosiklet kamerasına yansıdı.

        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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