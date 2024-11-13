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        2 kişilik motosiklete 5 kişi bindiler

        ADANA'da 5 kişinin bindiği motosiklette çocuklardan biri pedala basarak, diğer ikisi ise anne ve babalarının kucağında yolculuk yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 13:13 Güncelleme: 13.11.2024 - 13:15
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        2 kişilik motosiklete 5 kişi bindiler
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        ADANA'da 5 kişinin bindiği motosiklette çocuklardan biri pedala basarak, diğer ikisi ise anne ve babalarının kucağında yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk, trafikteki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde 2 kişilik motosiklette yolculuk yapan anne, baba ve 3 çocukları, kazaya davetiye çıkardı. Tehlikeli yolculuk sırasında bir çocuğun motosikleti kullanan babasının kucağında, diğerinin annesinin kucağında oturduğu, üçüncü çocuğun ise pedala basıp annesine sarılarak dengede durabildiği ve kimsenin kask takmadığı görüldü. Caddede bir süre ilerleyip daha sonra kaybolan aile, trafikteki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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