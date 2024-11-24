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        Ömer Çelik: Türkiye'nin gündeminde erken seçim söz konusu değil

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefetin erken seçim çağrılarına yönelik, "Türkiye'nin gündeminde erken seçim söz konusu değildir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 15:46 Güncelleme: 24.11.2024 - 15:50
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        Ömer Çelik: Türkiye'nin gündeminde erken seçim söz konusu değil
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefetin erken seçim çağrılarına yönelik, "Türkiye’nin gündeminde erken seçim söz konusu değildir" dedi.

        Adana Arkeoloji Müzesi'nde AK Parti Seyhan 8'inci Olağan İlçe Kongresi düzenlendi. Kongreye, AK Parti Adana milletvekilleri Abdullah Doğru, Faruk Aytek, Sunay Karamık, İl Başkanı Ozan Gülaçtı ve çok sayıda partili katıldı. Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerlediklerini ifade etti. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, muhalefetin erken seçim çağrılarına değinerek, “Muhalefet seçimlerde sürekli yenilgi almasına rağmen kendi içlerindeki karışıklığı çözmek için her sıkıştığında erken seçimden bahsediyor. Türkiye’nin gündeminde erken seçim söz konusu değildir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

        ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLADI

        Çelik, öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü de kutlayarak, “Hayatımızın sanatkarı olan, rehberi ve ilham kaynağı tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Şehit Aybüke Yalçın öğretmenimiz başta olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Feke’de soğuk hava nedeniyle sınıfları ısıtmak için odun kıran öğretmenlerimize selamlarımızı iletiyoruz” diye konuştu.

        ‘DÜNYAYI ZOR GÜNLER BEKLİYOR’

        Gazze’de yaşananları 'soykırım' olarak nitelendiren Çelik, “Yukarımızdaki savaştan Gazze’deki soykırıma kadar, dünyanın birçok yerinde sosyal dokuyu yok etmeye çalışan büyük bir belirsizlik var. Hangi ülkeye bakarsanız bakın, gerilimli açıklamalar gelmeye devam ediyor. İçinde bulunduğumuz dünyayı zor günler bekliyor. Bizim görevimiz gelecek nesilleri bu zor günlere hazırlamak ve korumaktır” dedi.

        Çelik, AK Parti’nin seçimden seçime çalışan bir teşkilat olmadığını belirterek, “Her gün seçim varmış gibi çalışan bir teşkilatız. Mahalle mahalle çalışarak bu şehrin siyasi geleceğinden sorumluyuz” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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