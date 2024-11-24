Adanaspor – Sakaryaspor: 1-1
STAT:Yeni AdanaHAKEMLER: Emre Kargın, Mehmet Şengül, Ramazan Ufuk AvdaşADANASPOR: Korcan Çelikay- Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Donkor, Fofana, Innocent (Dk.
STAT:Yeni Adana
HAKEMLER: Emre Kargın, Mehmet Şengül, Ramazan Ufuk Avdaş
ADANASPOR: Korcan Çelikay- Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Donkor, Fofana, Innocent (Dk. 63 Dabo), Harun Alpsoy (Dk. 63 Turgay Gemicibaşı), Yepie Yepie (Dk. 90+1 Tapsoba), Diakite, Ciss, Metehan Altunbaş (Dk. 88 Doğukan Emeksiz)
SAKARYASPOR: Szumski- Muhammed Ertürk, Oğuzhan Çapar, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun (Dk. 90 Alparslan Demir), Simon, Aabid, Emre Demir (Dk. 90 Volkan Eğri), Fernando (Dk. 70 Uğurhan Uğurlu), Mendy (Dk. 78 Saint-Louis), Mustafa Pektemek
GOLLER: Dk. 68 (P) Feyzi Yıldırım (Adanaspor), Dk. 90+5 Mustafa Pektemek (Sakaryaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 61 Muhammed Ertürk (Sakaryaspor)
SARI KART: Emre Demir (Sakaryaspor)
1’inci Lig’in 13’üncü hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Sakaryspor ile 1-1 berabere kaldı.
30’uncu dakikada sol kanattan atak geliştiren Sakaryaspor’da Mendy, çalımlarla içe kat edip, ceza sahası duşundan şutunu çekti. Top az farkla yandan auta çıktı.
42’nci dakikada Adanaspor’da Fofana, çalımlarla kanattan ilerleyip, çizgiye kadar indikten sonra orta açtı. Arka direkte müsait pozisyondaki Yepie Yepie şutunu çekti ancak kaleci topu kornere çeldi.
Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
53’üncü dakikada Sakaryaspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Fernando, topu penaltı noktasına ortaladı. Geriden gelen Emre Demir’in sert şutunda kaleci Korcan, topu ayaklarıyla çeldi.
60’ıncı dakikada Sakaryaspor’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda rakip savunmanın arasından yükselen Emre Demir’in kafa vuruşunda, kaleci Korcan topu kornere çeldi.
64’üncü dakikada Adanaspor’da sol kanatta topla buluş Ciss, çalımlarla ceza sahasına girmek isterken Simon’un ayağına müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
68’inci dakikada Adanaspor öne geçti. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Feyzi Yıldırım’ın sol köşeye sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.
75’inci dakikada orta sahada kazandığı topla atağa kalkan Adanaspor’da Diakite, rakip savunmanın arkasına sarkan Metehan Altunbaş’a ara pasını gönderdi. Karşı karşıya pozisyonda Metehan’ın şutunda, top kaleci Szumski’de kaldı.
90+5’inci dakikada Sakaryaspor eşitliği sağladı. Sol kanattan atağa çıkan Saint-Louis, topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte müsait pozisyondaki Mustafa Pektemek, topu ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
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