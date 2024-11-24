Adanaspor – Sakaryaspor: 1-1

42’nci dakikada Adanaspor’da Fofana, çalımlarla kanattan ilerleyip, çizgiye kadar indikten sonra orta açtı. Arka direkte müsait pozisyondaki Yepie Yepie şutunu çekti ancak kaleci topu kornere çeldi.

1’inci Lig’in 13’üncü hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Sakaryspor ile 1-1 berabere kaldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.