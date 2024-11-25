Oto galericinin evi ve otomobiline 7 el ateş edip, 500 bin dolar haraç istediler

ADANA’da yüzünü kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen motosikletli şüphelilerden Hakan B. (20), oto galerici Mahsun D.’nin (27) evi ve otomobiline tabancayla 7 el ateş edip, suç ortağı M.D. (17) ile kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırının ardından oto galericiden 500 bin dolar haraç isteyen şüpheliler ile saklanmasına yardımcı olan Enes Y. (25) ve Şehmus G. (22), saklandıkları apartman dairesinde yakalandı.

Olay, 4 Kasım saat 02.30 sıralarında Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzünü kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen Hakan B., arkadaşı M.D.’nin kullandığı motosikletle, oto galerici Mahsun D.’nin evinin bulunduğu sokağa gitti. Hakan B., belinden çıkardığı tabancayla Mahsun D.’nin evine ve sokakta park halindeki otomobiline 7 el ateş etti. Şüpheliler saldırının ardından kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler silahlı saldırıdan sonra telefonla aradığı Mahsun D.’den, iddiaya göre, 500 bin dolar haraç istedi. Bunun üzerine Mahsun D., polise ihbarda bulundu.

SAKLANDIKLARI DAİREDE 5 RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU Olayla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelilerin saklandığı Çukurova ilçesindeki apartman dairesini tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Hakan B. ve M.D. ile saklanmalarına yardım ettikleri belirtilen Enes Y. ve Şehmus G.’yi yakaladı. Evde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 39 mermi, 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.