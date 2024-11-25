Yemek yerken silahlı saldırıda başından vuruldu (3)

'ÖLÜRSEMPAYLAŞIN'

Adana'da yemek yediği sırada uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak hayatını kaybeden Abdulbasit Çamsar'ın (17), bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı ve kendini çektiği videoda "Ölürsem yok mu bu video, hepiniz beni paylaşın diye kalsın. Yani beni paylaşmanızı istiyorum kardeş" dediği görüldü.