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        Yemek yerken silahlı saldırıda başından vuruldu (3)

        'ÖLÜRSEMPAYLAŞIN'Adana'da yemek yediği sırada uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak hayatını kaybeden Abdulbasit Çamsar'ın (17), bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı ve kendini çektiği videoda "Ölürsem yok mu bu video, hepiniz beni paylaşın diye kalsın.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 20:57 Güncelleme: 25.11.2024 - 21:00
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        Yemek yerken silahlı saldırıda başından vuruldu (3)
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        'ÖLÜRSEMPAYLAŞIN'

        Adana'da yemek yediği sırada uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak hayatını kaybeden Abdulbasit Çamsar'ın (17), bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı ve kendini çektiği videoda "Ölürsem yok mu bu video, hepiniz beni paylaşın diye kalsın. Yani beni paylaşmanızı istiyorum kardeş" dediği görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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