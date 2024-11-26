Kız kardeşini taciz ettiğini iddia ettiği imamı öldüren şüpheli tutuklandı

ADANA’da kız kardeşi F.A.’yı (14) taciz ettiği iddiasıyla tartıştığı imam Tarık Karadağ’ı (46) cami önünde bıçaklayıp öldüren M.A. (16), tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Fetahmet Gülşen Camisi İmamı Tarık Karadağ ile sokakta karşılaştığı M.A. arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbedede M.A., cebinden çıkardığı bıçakla Karadağ’ı karnından ve sırtından yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karadağ, hayatını kaybetti. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.A.’yı olay yerine yakın bir sokakta yakaladı.

TOPRAĞA VERİLDİ Tarık Karadağ’ın cenazesi, dün yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morgundan alınıp, cenaze namazı kılındıktan sonra Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi. Karadağ’ın güçlükle ayakta durduğu görülen babası, oğlunun cenazesini öperek uğurladı. Evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen Tarık Karadağ’ın, 18 yaşındaki kızını ise önceki yıl kanser nedeniyle kaybettiği bildirildi.