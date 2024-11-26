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        Kız kardeşini taciz ettiğini iddia ettiği imamı öldüren şüpheli tutuklandı

        ADANA'da kız kardeşi F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 10:29 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:35
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        Kız kardeşini taciz ettiğini iddia ettiği imamı öldüren şüpheli tutuklandı
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        ADANA’da kız kardeşi F.A.’yı (14) taciz ettiği iddiasıyla tartıştığı imam Tarık Karadağ’ı (46) cami önünde bıçaklayıp öldüren M.A. (16), tutuklandı.

        Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Fetahmet Gülşen Camisi İmamı Tarık Karadağ ile sokakta karşılaştığı M.A. arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbedede M.A., cebinden çıkardığı bıçakla Karadağ’ı karnından ve sırtından yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karadağ, hayatını kaybetti. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.A.’yı olay yerine yakın bir sokakta yakaladı.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Tarık Karadağ’ın cenazesi, dün yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morgundan alınıp, cenaze namazı kılındıktan sonra Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi. Karadağ’ın güçlükle ayakta durduğu görülen babası, oğlunun cenazesini öperek uğurladı. Evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen Tarık Karadağ’ın, 18 yaşındaki kızını ise önceki yıl kanser nedeniyle kaybettiği bildirildi.

        TACİZ SORUŞTURMASINDA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞ

        Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheli M.A., kız kardeşi F.A.’nın Karadağ’ın tacizine uğradığını öne sürdü. Ailenin şikayetiyle başlatılan soruşturmanın ardından olayla ilgili takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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