Dünya Kadınlar Günü'nde eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

ADANA'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı olan eski eşi Feray Balkan'ı (39) tabanca ile öldüren astsubay Seçkin Ergü (39), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Nizip Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan Acil Tıp Uzmanı Dr. Feray Balkan, annesi Eda Balkan'ı ziyaret etmek için Adana'ya geldi. 1 yıl önce astsubay eşi Seçkin Ergü'den boşanan Feray Balkan, 8 Mart'ta çocukları Asya (12) ve oğlu Aliş (4) ile gezdikten sonra annesinin evine döndü. Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartmana giren Balkan, ardından eski eşinin binaya girdiğini fark etti. Çocuklarının asansöre bindiren Balkan, eski eşinin silahlı saldırısına uğradı. Seçkin Ergü'nün beylik tabancası ile vurduğu Feray Balkan, hayatını kaybetti.