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        Adana Emniyet Müdürlüğü'nün deposundan silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı

        ADANA Emniyet Müdürlüğü'nün deposundan silah ve mühimmat çalıp, sattığı tespit edilerek gözaltına alınan, aralarında polislerin de bulunduğu 11 şüpheliden 7'si tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 19:44 Güncelleme: 02.12.2024 - 19:50
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        Adana Emniyet Müdürlüğü'nün deposundan silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
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        ADANA Emniyet Müdürlüğü’nün deposundan silah ve mühimmat çalıp, sattığı tespit edilerek gözaltına alınan, aralarında polislerin de bulunduğu 11 şüpheliden 7’si tutuklandı, 4’ü serbest bırakıldı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Adana Emniyet Müdürlüğünün deposundan silah ve mühimmat çalındığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında polislerinde bulunduğu 11 şüpheliyi tespit etti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, haklarında yakalama kararı olan 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, KOM Şubesi’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7’si tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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