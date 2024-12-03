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        Kaldırımda yürüyen kadına otomobilin çarpması kamerada

        ADANA'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 23:45 Güncelleme: 03.12.2024 - 23:50
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        Kaldırımda yürüyen kadına otomobilin çarpması kamerada
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        ADANA’nın Kozan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen E.İ. isimli kadına çarptı. Kadının yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Göçyolu'nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen E.İ. isimli kadına çarptı. Kazada yaralanan E.İ., çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili araştırmaya devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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