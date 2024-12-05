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        Tezgahına el konulan 'Yılancı Osman' zabıtaya zor anlar yaşattı; o anlar kamerada

        ADANA Merkez Otogarı'nda ayran sattığı tezgahına zabıta tarafından el konulmak istenen ve tezgahında yılan beslediği için 'Yılancı Osman' olarak bilinen Osman Aslan, direndiği ekiplere zor anlar yaşattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 22:49 Güncelleme: 05.12.2024 - 22:55
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        Tezgahına el konulan 'Yılancı Osman' zabıtaya zor anlar yaşattı; o anlar kamerada
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        ADANA Merkez Otogarı'nda ayran sattığı tezgahına zabıta tarafından el konulmak istenen ve tezgahında yılan beslediği için 'Yılancı Osman' olarak bilinen Osman Aslan, direndiği ekiplere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, tezgah ise el konulup götürüldü.

        Sosyal medyada, ayran sattığı tezgahta yılan beslediği için 'Yılancı Osman' olarak tanınan Osman Aslan'ın Merkez Otogarı'ndaki tezgahına zabıta tarafından el konulmak istendi. Zabıtlara direnen Aslan, tezgahına zarar vererek ortalığı birbirine. Polis ekibinin Aslan'ı kontrol altına alıp, uzaklaştırmasının ardından zabıta, tezgahı kamyonete yükleyerek bölgeden götürdü.

        Öte yandan Osman Aslan’ın tezgahına zarar verip, ekiplere zor anlar yaşatması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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