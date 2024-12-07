Sitede kadın güvenlik görevlisini rehin alan maskeli şüpheli, açığa alınmış uzman çavuş çıktı

ADANA'dasitenin kadın güvenlik görevlisini rehin alıp, aradığı kişiyi çağırması için tehdit edip, tabanca ile otomobile ve havaya ateş eden maskeli şüphelinin açığa alınan uzman çavuş Duran G. (25) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Duran G. ile yanındaki arkadaşı Can K. (24), tutuklandı.

Olay, 3 Aralık'ta saat 19.30 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Yüzü maskeli kişi, güvenlik kulübesine girip tabanca doğrulttuğu kadın güvenlik görevlisi Yağmur A.'yı rehin aldı. Yağmur A.'yı site bahçesine çıkaran şüpheli, sitede oturan H.B. (14) ile babası Ahmet B.'nin (47) dışarı çıkmasını istedi. Bu sırada diğer şüpheli de site girişine benzin döküp, ateşe verdi. Kadın güvenlik görevlisinin 'Tanımıyorum o kişiyi' demesine aldırmayan şüpheli, Ahmet B.'nin otoparkta park halindeki otomobiline ve havaya birkaç el ateş etti. 2 şüpheli koşarak olay yerinden kaçarken, olay site sakinlerinin cep telefonu ile güvenlik kameralarına yansıdı. Sitedekilerin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.