Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'ya şehit ateşi düştü

        BURSA'da mahkeme salonundaki silahlı saldırıda ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar'ın (26) acı haberi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesindeki baba evine ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 00:15 Güncelleme: 15.12.2024 - 00:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'ya şehit ateşi düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da mahkeme salonundaki silahlı saldırıda ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar'ın (26) acı haberi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesindeki baba evine ulaştı.

        Bursa'da 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere şehit oldu. Şehidin acı haberi, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Çandık köyündeki baba evine ulaştı. Acı haberin ulaşmasıyla baba evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Acı haberi duyan yakınları ve komşuları taziye için şehidin baba evine akın etti.

        ŞEHİDİN 6 AYLIK BEBEĞİ VARDI

        6 aylık bebeği olduğu öğrenilen Şehit Nurettin Yaşar, bugün saat 10.00'da Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleşecek törenin ardından Yenişehir Havaalanı'ndan memleketi Adana'ya uğurlanacak. Şehidin, aynı gün Merkez Camisi'nde kılınacak ikindi namazı sonrasında Çandık Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mango'nun kurucusu hayatını kaybetti
        Mango'nun kurucusu hayatını kaybetti
        HTŞ Liderinden önemli açıklamalar
        HTŞ Liderinden önemli açıklamalar
        Omuz atma kavgası!
        Omuz atma kavgası!
        Suriye ile ilgili ortak bildiri
        Suriye ile ilgili ortak bildiri
        Reyhanlı saldırısı sorumlusu yakalandı
        Reyhanlı saldırısı sorumlusu yakalandı
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı
        ABD: İran'la ilgili tüm seçenekler masada
        ABD: İran'la ilgili tüm seçenekler masada
        Kavgayı ayırmak isteyen dede vuruldu! 4 tutuklama
        Kavgayı ayırmak isteyen dede vuruldu! 4 tutuklama
        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        "Çok ağır yasalar gelsin"
        "Çok ağır yasalar gelsin"
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı

        Benzer Haberler

        Adana'da vefat eden emekli polis Ziya Ayaz'ın cenazesi defnedildi
        Adana'da vefat eden emekli polis Ziya Ayaz'ın cenazesi defnedildi
        Adana'da öğrencilere "Adana Okuyor" projesi tanıtıldı
        Adana'da öğrencilere "Adana Okuyor" projesi tanıtıldı
        Özal'a suikast düzenleyen Kartal Demirdağ'ı vuran koruma Ziya Ayaz hayatını...
        Özal'a suikast düzenleyen Kartal Demirdağ'ı vuran koruma Ziya Ayaz hayatını...
        Mersin Tarım Fuarı'nda Gülnar'ın tanıtımı yapıldı
        Mersin Tarım Fuarı'nda Gülnar'ın tanıtımı yapıldı
        Adana'da sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Adana'da sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Kalp krizi geçiren sürücü, kullandığı traktörün altında kaldı
        Kalp krizi geçiren sürücü, kullandığı traktörün altında kaldı