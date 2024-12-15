Adana'ya şehit ateşi düştü

BURSA'da mahkeme salonundaki silahlı saldırıda ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar'ın (26) acı haberi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesindeki baba evine ulaştı.

Bursa'da 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere şehit oldu. Şehidin acı haberi, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Çandık köyündeki baba evine ulaştı. Acı haberin ulaşmasıyla baba evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Acı haberi duyan yakınları ve komşuları taziye için şehidin baba evine akın etti.