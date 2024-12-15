Şehit jandarma uzman çavuşun 8 aylık kızıyla dans ettiği görüntüleri ortaya çıktı

BURSA'da mahkeme salonundaki silahlı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın (26) bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı, kucağındaki 8 aylık kızı Nare Lina ile dans ettiği görüntüler duygulandırdı.

Bursa'da önceki gün 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, tedaviye alındığı hastanede dün akşam şehit oldu. Evli ve 1 çocuk babası Nurettin Yaşar'ın geçen ay kucağındaki şu an 8 aylık olan kızı Nare Lina ile dans ettiği görüntüleri 'Siz en çok aşk' notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. Şehidin duygulandıran paylaşımına ve aile fotoğraflarına yakınları tarafından başsağlığı mesajları yazıldı.