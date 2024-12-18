'Yol verme' nedeniyle tartıştığı doktoru bıçaklayıp, kaçtı

ADANA’da Kozan Devlet Hastanesi’nde genel cerrah olarak görev yapan Op. Dr. Burak Yavuz, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Tedaviye alınan Yavuz’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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