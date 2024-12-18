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        'Yol verme' nedeniyle tartıştığı doktoru bıçaklayıp, kaçtı

        ADANA'da Kozan Devlet Hastanesi'nde genel cerrah olarak görev yapan Op.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 19:17 Güncelleme: 18.12.2024 - 19:20
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        'Yol verme' nedeniyle tartıştığı doktoru bıçaklayıp, kaçtı
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        ADANA’da Kozan Devlet Hastanesi’nde genel cerrah olarak görev yapan Op. Dr. Burak Yavuz, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Tedaviye alınan Yavuz’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kozan Devlet Hastanesi’nde görev yapan Op. Dr. Burak Yavuz, trafikte yol verme nedeniyle ismi öğrenilemeyen bir sürücüyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli, Yavuz’u bıçaklayıp, kaçtı. Burak Yavuz, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yavuz’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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