Belediyede görev değişikliği nedeniyle tartıştığı birim şefini bacağından vurdu
ADANA'daÇukurova Belediyesi personeli İbrahim İ.
ADANA'daÇukurova Belediyesi personeli İbrahim İ., görev yeri değişikliği nedeniyle tartıştığı birim şefi Orhan Aynal'ı tabancayla bacağından vurarak yaraladı.
Olay, Çukurova Belediyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü Yol İşleri Birimi'nde çalışan İbrahim İ., görev yerinin değiştirildiğini öğrenince birim şefi Orhan Aynal'ın makamına gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İbrahim İ., Aynal'ı tabancayla bacağından yaraladıktan sonra kaçtı. Belediye personelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aynal'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Aynal'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, İbrahim İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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